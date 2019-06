Taylor Swift põe fim à richa com Katy Perry em clipe de 'You Need To Calm Down'

O clipe de "You Need To Calm Down", lançado nesta segunda-feira (17), veio para dar um fim à briga entre Taylor Swift e Katy Perry. Vestidas de batata frita e hambúrguer – em alusão à ideia de combinação perfeita -, as artistas brincam e se abraçam.

A música faz fortes críticas ao assédio, ao machismo e à homofobia. Diversos artistas LGBTQI+ participam do clipe, como a apresentadora Ellen DeGeneres, a atriz de "Orange Is The New Black" Laverne Cox, o cantor Adam Lambert e a drag queen RuPaul.

Este é o segundo single do novo álbum de Taylor, "Lover", que terá 18 faixas e ainda não tem data de lançamento. O primeiro lançado pela cantora foi "Me!", com participação de Brendon Urie, da banda Panic! At The Disco.

Confira o clipe de "You Need To Calm Down":