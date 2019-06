Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo

O ator Paulo Betti, atualmente no ar na novela "Órfãos da Terra", está sendo processado pelos atores Milton Gonçalves e Jorge Coutinho, por racismo. Segundo o jornal Folbha de S. Paulo, que teve acesso aos autos, Betti está em uma chapa adversária à dos dois atores veteranos no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, que ocupam, atualmente, os postos de presidente (Coutinho) e diretor-geral (Gonçalves).

O desentendimento teria ocorrido em um grupo do WhatsApp "Profissão Artistas", em que os três estão. “A atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas”, disse Betti em mensagem enviada a todos no dia 16 de abril deste ano.

Milton e Jorge, ambos de 85 anos, pediram que Betti, 66, explique, em juízo, o que quis dizer com suas declarações, consideradas ambíguas e dúbias, distinguindo negros e brancos.

No dia 13 de junho, o juiz Daniel Werneck Cotta determinou que Betti apresente defesa no prazo de 15 dias.