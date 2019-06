Megadeth cancela turnê no Brasil; vocalista está com câncer

O grupo de heavy metal Megadeth precisou cancelar a maioria de seus shows dos próximos meses, incluindo apresentações no Brasil, após o vocalista Dave Mustaine ser diagnosticado com câncer. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17).

Por aqui, o grupo estava confirmado nos festivais Rockfest, em São Paulo, que acontece no dia 21 de setembro, e no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro, ao lado de bandas como Scorpions e Whitesnake.

No site oficial do Megadeth, segue confirmado apenas o cruzeiro Megacruise, em que Mustaine garantiu a participação do grupo. A embarcação fará o itinerário de Los Angeles, na Califórnia (EUA), até Ensenada, no México.

A Mercury Concerts, organizadora do festival Rockfest, e o perfil oficial do Rock in Rio lamentaram o cancelamento e afirmam que mais informações serão divulgadas em breve. Não foi confirmado se fãs que se sentirem lesados pela falta do Megadeth no lineup dos eventos poderão ser ressarcidos. O Metro Jornal contatou as empresas e aguarda o posicionamento para atualizar a nota.