Kelly Key se irrita com reação às unhas pintadas do filho: "é o fim dos tempos"

Kelly Key mostrou algumas imagens nos stories do Instagram do filho Artur curtindo uma apresentação circense com o pai, Mico Freitas. Um detalhe chamou a atenção dos seguidores: as unhas pintadas do menino.

Mais tarde, ela publicou a captura de tela de uma mensagem que recebeu de um internauta a questionando. "Essa pergunta está lotando minha caixa de direct. Ele pintou porque ele quis. Ele me vê pintando a unha, vê a irmã, e quis fazer igual, ele escolheu a cor preta", disse Kelly.

"O Vitor [primeiro filho dela com Freitas] também tinha o hábito de pintar a unha porque ele me acompanhava no salão, pedia para pintar também. Sempre pintou a unha de azul, preto, verde", continuou ela.

Kelly disse que considera "um absurdo" ter de responder a pergunta e das pessoas se chocarem com o fato do filho pintar a unha. "Isso é o fim dos tempos."