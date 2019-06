'Jogos Vorazes' vai ganhar livro sobre primeiros anos de Panem

Os fãs de "Jogos Vorazes" podem comemorar: a saga protagonizada por Katniss Everdeen vai ganhar um novo capítulo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17), pela editora Scholastic, responsável por publicar os títulos de Suzanne Colins nos Estados Unidos.

Contudo, a nova história não deve contar com a presença de Katniss ou Peeta. Isso porque o novo livro será um prequel à trilogia, 64 anos antes do primeiro livro. Ou seja, apenas dez anos após o início dos jogos e ainda no início de Panem.

O novo livro chega às livrarias dos Estados Unidos em maio de 2020. Ainda não há informações sobre quando será lançado por aqui. No Brasil, os títulos foram publicados pela editora Rocco.

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp

— Scholastic (@Scholastic) June 17, 2019