'O negócio foi puxado', relembra Gloria Maria sobre viagem à Jamaica

Glória Maria já viajou como repórter para 163 países. "Quando comecei a viajar, era muito pobre. Não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Comecei pela TV Globo, com 16 para 17 anos, e fiz do mundo meu espaço. Comecei a viajar profissionalmente mesmo", declarou durante o programa Altas Horas de sábado (15), comandado por Serginho Groisman.

Leia mais:

‘Jogos Vorazes’ vai ganhar livro sobre primeiros anos de Panem

Aplaudido pelo caráter experimental, ‘Madame X’ traz Madonna em diferentes estilos

Durante o programa, que também abre a possibilidade de os participantes da plateia fazerem perguntas, Glória Maria foi surpreendida por uma jovem, que questionou: "O que você achou da sua experiência na Jamaica?". A pergunta arrancou risos de todos, já que foi nessa viagem que Glória Maria inspirou memes históricos.

Na ocasião, a jornalista experimentou maconha na terra do músico Bob Marley e as reações foram as mais diversas. Sobre o assunto, ela não hesitou. "Ali o negócio foi puxado. Eu saí e até hoje eu não sei se voltei", disse, causando gargalhadas.

"Eu tenho um carinho muito especial pela Jamaica. Eu sempre tive um sonho de ir à Lua. Estou inscrita na Nasa. O dia que tiver o primeiro voo tripulado, eu vou. Já que até hoje eu não consegui ir à Lua, na Jamaica eu consegui ir à Marte, porque eu saí do espaço", brincou.