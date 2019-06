Figurino de Cardi B descostura no bumbum e ela termina show de roupão

A rapper americana Cardi B foi uma das principais atrações do Bonnaroo Arts and Music, festival no Tennessee, Estados Unidos, no último domingo (16). Graças à sua enérgica performance, a cantora de 26 anos teve um problema com o figurino e terminou a apresentação de roupão!

O macacão colorido e ajustado ao corpo da cantora começou a se descosturar logo no início da apresentação – já na segunda música – bem no bumbum.

Cardi avisou o que estava acontecendo ao público e se retirou para trocar de roupa, mas, quando ouviu o público cantando sozinho "Old Town Road", ela deixou os bastidores ainda de roupão e decidiu abrir mão de escolher outro figurino. "Nós vamos continuar daqui, baby".

O show teve 45 minutos e apresentou grande parte dos hits de Cardi B, que andou ausente dos palcos porque teve complicações após duas cirurgias plásticas e precisou cancelar algumas apresentações.