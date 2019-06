Dave Mustaine, do Megadeth, conta aos fãs que foi diagnosticado com câncer

Dave Mustaine, 57 anos, líder e vocalista da banda de thrash metal Megadeth, escreveu uma carta aberta aos fãs em que revela estar tratando um câncer de garganta.

"Claramente é algo que precisa ser respeitado e enfrentado – mas eu encarei obstáculos antes. Estou trabalhando de maneira próxima com meus médicos e nós desenhamos um plano de tratamento que eles acreditam ter uma taxa de sucesso de 90%. O tratamento já começou", disse Mustaine em nota publicada no site da banda.

Porém, com as exigências do tratamento, grande parte dos shows de 2019 foram cancelados, com exceção do Megacruise, grande cruzeiro do gênero do thrash metal organizado pelo próprio Megadeth, que ocorre em outubro. "Vai acontecer e a banda vai fazer parte disso de alguma maneira", afirmou Mustaine. Entre as principais bandas estão Anthrax, Testament e Corrosion of Conformity.

O trabalho em estúdio não vai parar, avisa o vocalista. "Enquanto isso, Kiko, David, Dirk e eu estaremos em estúdio, trabalhando no álbum que vai seguir 'Dystopia' (disco lançado em 2016)".