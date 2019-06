Cesar Millan é contratado pelos novos donos da Mansão Playboy para 'domar' animal

O adestrador canino Cesar Millan, do programa "Dog Whisperer", produzido pela National Geographic, ganhou um desafio e tanto. Ele foi contratado por Evan e Daren Metropoulos, novos donos da Mansão Playboy, para 'domar uma fera' que habita o local.

Segundo o site TMZ, os irmãos Metropoulos precisam de ajuda com o temperamental grou-coroado que habita a mansão. A ave será treinada por Millan em sua fazenda, que fica em Santa Clarita, Califórnia.

O grou-coroado, originário da África, é agressivo até com a equipe de cuidadores da mansão, mas teve uma reação surpreendente ao 'conhecer' Millan no fim de 2018. De acordo com o TMZ, o 'encantador de cachorros' conseguiu fazer com que a ave se submetesse a seus comandos.

Agora, é a vez de o treinamento ser intensificado. Após o intensivão de boas maneiras, a ave volta para a mansão.