Pianista José Eduardo Martins toca em recital gratuito no Centro de São Paulo

Música de concerto de graça em pleno horário de almoço? Quem estiver nos arredores da Igreja da Boa Morte, no Centro histórico de São Paulo, tem uma oportunidade e tanto. O pianista José Eduardo Martins apresenta recital gratuito na terça-feira (18) a partir das 13h. Para assistir, basta chegar no local. Não é preciso retirar ingressos

Ao lado do violinista Paul Klinck, Martins, apresenta repertório registrado no álbum "O Romantismo de Henrique Oswald", baseado na obra do compositor carioca (1852-1931). Entre as peças estão "Bluettes", "En Rêve", "Nocturne op. 6 nº 1 (1887)", "Estudo nº 1 (1910) primeira versão" e "Valse-Caprice op. 11 nº 1 (sd)".

Aos 81 anos, Martins é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo e já gravou 24 álbuns para selos nos Estados Unidos, Portugal, França e Bélgica.

Serviço:

Centro em Concerto

Com José Eduardo Martins

Dia 18 de junho, terça- feira, 13h

Igreja da Boa Morte – Rua do Carmo, 202.