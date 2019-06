MasterChef Brasil: Saiba quem venceu a prova de repescagem deste domingo

No MasterChef Brasil deste domingo (16), os nove cozinheiros amadores que foram eliminados ganharam uma nova chance de voltar à competição.

A prova era dividida em duas fases. A primeira delas foi realizada fora da cozinha. Divididos em trios, os participantes deveriam preparar três pratos com proteínas diferentes (peixes, frutos do mar e carnes) usando apenas a brasa.

Somente os dois melhores trios seguiriam para a próxima fase. Vencedores da primeira parte do desafio, Imaculada Soares, Carlos Augusto, Marcus Lima, Natália Jorge, Helton Oliveira e André Boratto voltaram à cozinha e tiveram de preparar uma releitura de um prato que já causou muita aflição nos cozinheiros, o bife Wellington.

Cinco versões do bife Wellington / Carlos Reinis/Band

Tendo como referência cinco versões do prato como referência (bife, lagosta, pato, beterraba e couve-flor), eles deveriam deixar a criatividade aflorar e tinham total liberdade para fazer a versão que quisessem.

O vencedor da segunda fase da prova de repescagem do MasterChef Brasil foi o cozinheiro Helton Oliveira, que apresentou a versão clássica do prato, com filé mignon.