MasterChef Brasil: Internautas comemoram volta de Helton à competição

A volta de Helton Oliveira ao MasterChef Brasil mexeu com os ânimos dos internautas na noite deste domingo (16). O cozinheiro, que era um dos favoritos do público desta temporada, provou que merecia ter uma segunda chance na competição.

A prova de repescagem era dividida em duas etapas. Na primeira, em que os competidores tinham que preparar três pratos com proteínas diferentes (peixes, frutos do mar e carnes) usando apenas a brasa, Helton liderou sua equipe [Natália e Imaculada].

Vencedores, eles seguiram para a segunda fase da prova, dentro do estúdio do MasterChef Brasil. Desta vez, o desafio era preparar uma releitura de um Wellington e um molho de acompanhamento. Filé mignon, couve-flor, queijo brie, beterraba: eram diversas as opções para o prato.

Helton apostou na versão clássica do Wellington, com filé mignon, e garantiu sua volta à competição.

Pelo Twitter, internautas comemoraram a conquista do cozinheiro. Veja algumas reações:

O GRITO QUE EU DEIII AEEEEEE HELTON

ESSE MOMENTO É NOSSO #MasterChefBR pic.twitter.com/z7aGLU8z4i — Tamires (@mireslima1) June 17, 2019