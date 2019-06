MasterChef Brasil: ‘Foi uma emoção única essa prova’, conta Weverton

O engenheiro civil Weverton Oliveira era um dos participantes favoritos na prova de eliminação exibida no último domingo, 9, devido à sua proximidade com a culinária francesa e suas técnicas. Porém, em entrevista ao Portal da Band, o mineiro de Araguari contou que ficou preocupado com a quantidade de processos das receitas apresentadas pelo chef Erick Jacquin.

"Quando eu vi que a prova era um jantar romântico, com um prato salgado e um prato doce, eu fiquei bastante preocupado com o tempo que a gente teria para executar essas duas receitas e o nível de dificuldade, já que foram pratos ensinados pelo chef, que tinha bastante processos e um refinamento muito alto", disse o cozinheiro amador.

"O Jacquin foi um excelente professor. Ele ensinou todos os processos, todas as etapas, e eu me senti muito feliz e lisonjeado de poder assistir a uma aula dele. Para mim, foi uma emoção muito única viver essa prova, mesmo antes de executá-la e de ter sido um destaque", continuou Weverton.

"A principal dificuldade dos dois pratos era exatamente acertar as consistências dos molhos, do holandaise e do molho englase. E o creme de confeiteiro também. Tinha uma tarefa peculiar de acertar as temperaturas deles, que foi o que eu mais senti dificuldade no momento da execução da prova", explicou.

"Acho que aproveitei bem o tempo da prova, apesar de ter tido alguns problemas de execução. Quando eu vi que tinha conseguido realizar aquele tanto de tarefa em duas horas, eu fiquei tranquilo em relação ao que tinha feito. Os chefs me elogiaram em uma prova da culinária que eu gosto, que é a francesa, com as técnicas que eu gosto. Significa que eu estou no caminho certo", contou orgulhoso.

Questionada se poderia cozinhar o salmão unilateral ao molho holandês e a genoise com nougatine e creme anglaise para alguém especial, o engenheiro civil disse que é possível. "Olha, é uma boa opção", disse aos risos. "Com certeza, a outra pessoa gostaria bastante", finalizou.