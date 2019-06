MasterChef Brasil: ‘Foi a fome de vontade de voltar’, garante Helton

O jovem cozinheiro Helton Oliveira superou os outros competidores do MasterChef Brasil e reconquistou o avental do talent show culinário durante as provas de repescagem. Com muita vontade de voltar à cozinha do programa, o mineiro de Jacutinga pôs o seu talento à prova.

"Eu cheguei com sangue nos olhos no dia da gravação, mas quando eu vi que era prova da brasa, eu fiquei com medo. Eu queria ter um dos rapazes que tem experiência de brasa, mas minha equipe ficou nós três [ele, Imaculada Soares e Natália Jorge] que eram os mais franzinos", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Fiquei feliz com a minha equipe, mas achei que a gente não iria conseguir acender a brasa, porque ninguém nunca acendeu. A Imaculada disse que acendeu uma vez na vida dela, era um começo. Então, mandei ela acender e ela conseguiu acender em dez minutos. Eu com certeza ia demorar mais tempo", completou.

Desacreditada, a equipe vermelha surpreendeu e seus três pratos agradaram mais aos chefs convidados. "Acho que foi a sede de vitória, foi a fome de vontade de voltar. Tudo se complementou muito bem. Acho que fui um bom líder e a escolha do cardápio foi definitiva. A escolha do peixe, a alcatra no ponto perfeito e os acompanhamentos mais simples ajudaram a gente a chegar lá", afirmou.

A vitória na prova em grupo, no entanto, apenas possibilitou que Helton participasse de mais uma etapa da repescagem – desta vez, definitiva para a conquista do avental. Para tal, ele precisava apresentar um prato estilo Welligton.

"Eu já tinha lido duas vezes sobre o bife Welligton e visto um vídeo de dicas da Dayse [Paparotto] no canal do YouTube do MasterChef Brasil. Eram essas as referências que eu tinha. Nunca trabalhei com massa folhada e é um risco fazer uma coisa que você não sabe. Pensei em fazer com legume, mas resolvi fazer de filet mignon inteiro mesmo. Melhor fazer um clássico do que arriscar e vazar", explicou.

O jovem cozinheiro revelou, ainda, que sempre assiste aos vídeos de dicas do canal do MasterChef Brasil no YouTube. "Assisto todos os dias. Baixo um monte de vídeos e venho às gravações assistindo no metrô. Graças a Deus, eu lembrava desse vídeo da Dayse porque eu já tinha visto umas duas ou três vezes. Recentemente, assisti a um com a Maria Antonia", finalizou.