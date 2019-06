Isabelle Drummond volta a ser Emília, do 'Sítio do Picapau Amarelo'

View this post on Instagram

Atuar é algo mágico. Quando eu ia pensar que um dia eu viveria a Emilia de novo, dentro de uma outra personagem que me dá tantas alegrias como a Manuzita?! Meu coração está muito feliz e grato por essa homenagem, as Emilias de duas gerações, a Televisão e a Literatura Brasileira. Em breve esse momento acontecerá em Verão 90❤️