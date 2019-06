Grávida de 9 meses, Ticiane Pinheiro comemora aniversário com família

View this post on Instagram

Começando as comemorações do meu niver com uma festa surpresa feita pela minha família !!! Parabéns para mim! Viva euuuu🎉🎉🎉🎉🎉🥳🥳🥳🥳👏👏👏🎂🎂🎂🥂🥂🥂🤰💜 #BdaydaTici ( ARRASTE PARA VER AS FOTOS ) VIVA 16/06 ❤️