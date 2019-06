Gloria Groove: ‘O fator drag me permite explorar todas as minhas facetas’

A cantora Gloria Groove lançou nesta semana o videoclipe da música YoYo, com participação especial da cantora IZA. O trabalho da drag queen chamou atenção dos fãs de Lady Gaga, por começar com uma homenagem especial à cantora, fazendo referência ao clipe Telephone gravado em parceria com Beyoncé.

"Antes de mais nada, a referência se deve ao fato de que eu e o [diretor] Felipe Sassi somos os maiores 'little monsters' do Brasil. Claro que a gente vai fazer referência a ela, pois a Gaga marcou muito as nossas vidas. Foi uma das primeiras coisas que a gente pensou para o clipe, antes mesmo da história de hackear o sistema", disse Gloria Groove em entrevista ao Portal da Band.

Além da alusão à cantora americana, sair foragida da prisão é uma espécie de continuação ao clipe do estrondoso sucesso Coisa Boa, ambientado em uma prisão. Em YoYo, a drag queen é resgatada pela amiga IZA. "Caramba, eu a conheço desde antes de a gente ter essa notoriedade. Foi em 2015. Ela estava iniciando o processo da carreira dela, eu fazia backing vocal e ela foi assistir a um show da Elza Soares", contou Gloria.

"Corta para um ano e meio depois, estamos trabalhando muito com as mesmas pessoas de áudio, de vídeo e a gente compartilha muito das mesmas referências, dos mesmos gostos. Confesso que eu sou a pessoa mais suspeita para falar da IZA", completou. Além dessa faixa, as duas cantoras já colaboram em Rebola, do disco Dona de Mim, álbum de estreia de IZA.

IZA e Gloria Groove em cena do clipe da música YoYo / Divulgação

Em YoYo, Gloria explora ainda mais a mistura de pop, rap e trap que a consagrou como artista. "O fator drag me permite explorar tudo que eu tenho, todas as minhas facetas. O 'Yo' já estava na minha vida desde o álbum Proceder. Eu escutei muito Nick Minaj e é a coisa mais natural do mundo para mim. O Pablo Bispo, que compôs comigo, achou legal e disse: 'Por que não fazer um trocadilho com o brinquedo?"", explicou.

"A sonoridade vem de mais uma vez experimentar mais uma coisa nova, tanto uma estrutura musical totalmente desconstruída com uma sonoridade que não está muito em voga. A gente quer inovar o que está acontecendo e eu prezo pela questão da versatilidade", continuou a drag queen. Além das experimentações sonoras, Gloria aproveita para fazer coisas novas também no audiovisual.

Uma delas é a referência ao filme Dreamgirls – Em Busca de Um Sonho, em que três cantoras formam um grupo de soul. "Especificamente falando sobre mim e o Felipe [Sassi], a gente está sempre brincando de boneca.Quando a gente está fazendo clipe novo, qual vai ser a coisa nova. Para o Felipe, é um material muito recheado para trabalhar. A gente conseguiu explorar muito em pouquíssimo tempo e isso é muito legal", finalizou.