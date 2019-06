Comediante Yuri Marçal se apresenta em São Paulo neste fim de semana

Com seu humor ácido – e não menos divertido -, o comediante Yuri Marçal se apresenta nos palcos do Teatro Renaissance, em São Paulo, neste fim de semana. A nova temporada do espetáculo “Acendam as Luzes” vai abordar temas como racismo, intolerância religiosa, política e diversidade sexual.

O carioca de 26 anos é idealizador do grupo Coisa de Preto, que reúne humoristas negros de todo o país. Yuri conta que sua ideia ao fazer piada com a "branquitude" é trazer "o 'branco' para o mundo do humor para mostrar algumas situações que façam as pessoas entender o porquê de se falar e colocar em pauta a consciência racial".

“Acendam as Luzes” reflete a vivência do humorista, reunindo suas histórias e de pessoas que o cercam. Assim, de forma despretensiosa, começou a dar voz a minoria em cima dos palcos ao abordar temas que não costumavam ser apresentados nos teatros. “Quero mostrar que o cara que veio lá da periferia, que tem uma família engraçada pode fazer piada de assuntos que o Brasil não aborda", diz.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Ingresso Rápido ou diretamente na bilheteria do teatro.

Divulgação/Thiago Jesus

Serviço

Yuri Marçal: "Acendam as Luzes"

Onde? Teatro Renaissance (Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista, São Paulo)

Quando?

Sábado, às 19h: 15, 22 e 29 de junho

Domingo, às 20h15: 16, 23 e 30 de junho

Classificação: 14 anos

Ingressos:

De R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60

Ingresso Solidário: R$ 40 (levar 1kg de alimento não perecível no dia do espetáculo)

Mãe Solo: R$ 30 (levar como comprovante certidão de nascimento no dia do espetáculo)

Pessoas em terapia: R$ 30 (levar como comprovante recibo ou atestado no dia do espetáculo)

Informações: (11) 3069-2286