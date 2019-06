Livro traz projetos do arquiteto Jayme Bernardo

O arquiteto e designer Jayme Bernardo lançou seu primeiro livro sobre arquitetura, interiores e design. A obra, que leva seu nome, traz cerca de 400 imagens que detalham 19 de seus principais projetos de arquitetura e interiores, criados ao longo dos 37 anos de sua trajetória profissional.

Os projetos arquitetônicos, de interiores e mostras retratados no livro são trabalhos que foram realizados no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. Suas obras – responsáveis por sua consolidação no mercado nacional – consistem em projetos residenciais e comerciais de interiores.

Em algumas das imagens presentes na obra, é possível encontrar peças da DIEEDRO, sua marca de mobiliário e objetos de decoração. Jayme acompanha a criação das peças desde o desenho até a produção, tendo como premissa a exclusividade.

Segundo o arquiteto, o lançamento do livro é a materialização de um sonho. “É com alegria que dividimos o resultado de um trabalho bastante especial e que nos desafiou a navegar por outros mares e a descobrir nuances do universo gráfico para materializarmos a obra”, afirma.

A produtora cultural Consuelo Cornelsen, cujo comentário abre o livro, diz que Jayme revela a complexidade de uma geração de profissionais que foi além do moderno e iniciou um processo de globalização em seus trabalhos e propostas.

“Sua multiplicidade é incomum e muito rica, sempre partindo da ousadia de ser plural”, afirma Cornelsen. “Não se trata de um arquiteto que se interessa apenas por construir um espaço, mas ele se coloca ali, criando uma belíssima relação entre a arte e o design, entre a arte e a arquitetura, numa leitura humana e consciente da importância da própria produção.”

O livro pode ser encontrado em lojas de design e interiores, além do site da Editora Zeta, onde está à venda por R$ 295.

Sobre o arquiteto

Nascido em São Paulo e criado no Paraná, Jayme tem escritório de arquitetura em Curitiba e filial em São Paulo. Formado pela UFPR, destaca-se por seu traço contemporâneo.