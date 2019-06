Galaxy Studio Brasil recebe neste sábado Maísa e Jão

O Galaxy Studio Brasil, série de workshops promovidos pela Samsung para apresentar e promover novas interações do público com smatphones, recebe neste sábado a apresentadora e youtuber Maisa e o cantor e compositor Jão.

O projeto, realizado no Shopping Eldorado a partir das 14h, é aberto ao público em geral. Para participar, basta se cadastrar com pelo menos uma hora de antecedência no local. Durante os workshops, promotores auxiliarão os convidados na interação com smatphones.

Maisa é atriz, apresentadora, youtuber e, atualmente, embaixadora da Samsung no Brasil. Sua participação está programada para as 14h. O cantor e compositor brasileiro Jão está confirmado às 17h.

Serviço:

Galaxy Studio Brasil – Shopping Eldorado (de 5 a 30 de junho)

Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970 – 1º Piso – Pinheiros, São Paulo, SP.

Horário: Segunda a Sábado, das 10h às 22h / Domingo das 14h às 20h.