Livro reúne análises sobre emoções shakespearianas

Em “Shakespeare: paixões e psicanálise”, as paixões que conduzem os marcantes e trágicos personagens do escritor inglês são analisadas a partir de diversos pontos de vista. A obra reúne textos de psicanalistas, dramaturgos, atores, professores e estudiosos do teatro que refletem sobre o cerne das emoções shakespearianas.

Leia mais:

Festival do Fado destaca lançamentos dos músicos António Zambujo e Carminho

Em ‘Uma Mulher no Escuro’, escritor Raphael Montes cria sua primeira protagonista feminina

Os autores propõem distintos níveis de leitura e interpretações, entrando no universo do consagrado dramaturgo e esmiuçando a loucura, desejo, inveja, amor e ódio presentes nos personagens, incluindo, por exemplo, a ambição de Macbeth e o ciúme de Otelo.

Segundo a organizadora da obra, Heloisa Helena Sitrângulo Ditolvo, ao tentar compreender os personagens, o leitor mergulha em aspectos humanos pessoais e, ao mesmo tempo, desconhecidos.

“Esse turbilhão de sentimentos e temas atemporais alarga nossa consciência e nos ajuda a construir um mundo interno mais possível de habitar”, afirma.

A obra custa R$ 55 e pode ser adquirida no site da Editora Blucher.