Fundador da YG, uma das três maiores produtoras do K-Pop, renuncia a cargo em meio à escândalos

Um dos maiores nomes da história do pop sul-coreano e fundador da produtora YG Entertainment, o músico e empresário Yang Hyun-Suk, renunciou ao seu cargo de produtor-chefe e funções adjacentes nesta sexta-feira (14).

A decisão segue uma série de escândalos envolvendo artistas e ex-funcionários da YG, que levou à saída de dois membros de importantes grupos da empresa. Atualmente, a gravadora comanda grupos de grande destaque no gênero, como o girlgroup Blackpink e o boygroup BigBang.

Além de principal acionista do selo, Yang é também fundador da empresa, e tem agenciado talentos desde 1996. Seu irmão, Yang Min-Suk, que preside a agência, também renunciou. A carreira de Hyun-Suk na música coreana começou enquanto integrante do grupo Seo Taiji & Boys, um dos artistas precursores do que viria a ser o fenômeno K-Pop.

No site oficial, uma nota do ex-chefe foi publicada em nome de Yang. Confira a tradução na íntegra abaixo:

"Aqui é Yang Hyun-Suk. Eu peço perdão aos fãs que amam a YG Entertainment e nossos artistas. Também peço desculpas sinceras a todos os funcionários que continuam a desempenhar suas funções silenciosamente, apesar da avalanche de críticas. Eu manti minha boca fechada pacientemente nesta situação, enquanto palavras vergonhosas e humilhantes são colocadas como verdade, sem discrição. No entanto, creio que seria difícil continuar aguentando. Eu não acredito poder continuar a deixar a YG, nossos artistas ou fãs serem prejudicados por minha causa. Por 23 anos, eu dediquei metade da minha vida, tudo para construir a YG. Apoiar a melhor música e os melhores artistas foi minha maior felicidade. Tenho pensado sobre como isso é a única coisa que posso fazer para contribuir com os fãs e a sociedade. No entanto, estarei deixando todas as minhas posições e negócios na YG a partir de hoje. Eu espero sinceramente que mais nenhum mal aconteça à YG como gravadora, ou aos artistas que eu amo e os fãs que os amam, por minha culpa. Atualmente, há muitos outros profissionais na YG com mais senso e habilidades do que eu. Acredito que minha saída será uma boa oportunidade para que eles mostrem melhor suas habilidades. É meu desejo sincero que a YG se estabilize rapidamente. Finalmente, confio que a verdade definitivamente será revelada, após todas as manchetes e fatos de agora sejam investigados. Obrigado."

No momento, a Yg Entertainment lida com um escândalo de envolvimento em prostituição, do ex-membro do grupo BigBang Lee Seung-Hyun (Seungri), e também de consumo de drogas, envolvendo o rapper B.I., que recentemente deixou o grupo iKon.