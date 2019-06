Música na Band exibe show de Lucas Lucco

Nesta sexta-feira, 14, às 22h, o Música na Band leva ao ar o show A Origem, do cantor sertanejo Lucas Lucco.

Na apresentação, o cantor agita o público com canções como Boca Cega, Cão Arrependido, Cansei de Ser Solteiro, além dos sucessos Posto 24h e Briguinha Boba.

Seu primeiro sucesso foi em 2012, quando lançou a música Pra Te Fazer Lembrar, no mesmo ano, foi lançado seu primeiro álbum Nem Te Conto. Em 2013, o cantor explodiu nas paradas musicais com o tema Mozão, que caiu fácil no gosto do público.

O Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.