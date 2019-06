Mistério no Mediterrâneo: O que o público achou do novo filme da Netflix com Jennifer Aniston e Adam Sandler

A Netflix ganhou mais uma produção original e acaba de estrear “Mistério no Mediterrâneo”, uma comédia que além de divertida, também tem toques românticos e de suspense.

O longa conta a história Nick (Adam Sandler) e sua esposa Audrey (Jennifer Aniston) vão para a Europa para celebrar seu 15º aniversário de casamento.

No avião, eles encontram um estranho misterioso e bonito, Charles Cavendish (Luke Evans), e aceitam um convite para passar o fim de semana em um iate, onde um grupo de parentes e amigos se reúne.

No entanto, as coisas começam a ficar estranhas quando alguém aparece morto. Apontados como suspeitos, Nick e Audrey decidem assumir a responsabilidade de descobrir o assassino.

Os críticos internacionais avaliaram a nova parceria de Jennifer e Sandler positivamente. Em sua resenha no The Guardian, Benjamin Lee escreve que o filme é “uma comédia de verão surpreendentemente ágil que mostra Aniston e Sandler em sua forma mais encantadora”.

Nas redes sociais, alguns espectadores já comentaram sobre a qualidade da série e as reações foram animadoras. Confira:

aproveitei a folga e assisti mistério no mediterrâneo pic.twitter.com/SQXua1NfOP

ASSISTAM MISTÉRIO NO MEDITERRÂNEO PELO AMOR DE DEUS

Mistério no Mediterrâneo

Eu acabei de ver, é beeem legal, mistura comédia com lance de detevive, e chega a ser inteligente sabe, fora q tem um plot twist maneiro no final

— Y.A. (@YagoAguiar3) June 14, 2019