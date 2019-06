MasterChef Brasil: ‘Vou fazer esse jantar para o meu noivo’, conta Haila, elogiada após semanas

Depois de um início conturbado no episódio exibido no último domingo, 9, a publicitária Haila Santuá conseguiu se superar na prova de eliminação ao reproduzir o salmão unilateral ao molho holandês e a genoise com nougatine e creme anglaise, receitas propostas pelo chef Erick Jacquin.

"A primeira impressão da prova foi de ficar assustada, mas depois eu vi que tinha bolo – que eu amo fazer – e vi que tinha salmão, que foi o primeiro prato que eu fiz para o meu noivo. Então, eu comecei a ficar um pouco mais animada", disse a goiana em entrevista ao Portal da Band.

"Comecei a pensar nele e a trazer coisas emotivas para que eu conseguisse fazer tudo que eu estava vendo. Fiquei feliz demais quando vi que o Jacquin ia dar uma aula para a gente de todos os pratos porque, além de ver o passo a passo, ver o Jacquin cozinhando é muito emocionante", completou.

Apesar de ter sido punida com 15 minutos a menos, Haila garantiu que a principal dificuldade da prova foi o caramelo. "Era o mais difícil de acertar o ponto e o formato que o chef queria. O caramelo é uma coisa muito difícil para trabalhar, porque ele queima em um segundo. Essa foi uma das minhas maiores preocupações na prova", contou.

"Eu estava segura dos meus pratos, mas você sempre fica com aquele medinho. Acho que já apanhei tanto, já levei tanta porrada aqui – ainda mais da Paola [Carosella] que é quem tem me puxado para a competição – que eu procuro levar tudo como oportunidade de crescimento, não como ofensa. Em alguns momentos, foi difícil ouvir as coisas que eu ouvi, mas dessa vez eu estava animada", continuou.

Destaque da prova, a publicitária promete que irá reproduzir esses pratos românticos para o seu noivo Léo Otto. "Com certeza, vou fazer esse jantar para ele. Estou muito feliz com o meu feedback, estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo na competição e estou feliz por ter realmente acordado para o jogo. Vou comemorar com ele, com um jantar maravilhoso com salmão, bolo e tudo. Até o espumante!", garantiu.