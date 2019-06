Grupo BTS lança nova parte da trilha sonora do jogo 'BTS World'

O grupo sul-coreano BTS lançou nesta sexta-feira (14/06) uma nova parte da trilha sonora do jogo mundial 'BTS World'.

'A Brand New Day', em parceria com Zara Larsson, tem uma letra que incentiva quem ouve a lutar contra os próprios medos.

A música é cantada por J-Hope e V, além de Zara, e faz parte da trilha sonora do jogo do grupo que será lançado em 26 de junho. A primeira parte da trilha, 'Dream Glow', saiu no dia 7 de julho.

SUCESSO NO TWITTER

O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta sexta. A hashtag #ABrandNewDayOutNow está no trending topics da rede social.

precisamos falar sobre o Hoseok nessa música é como ele consegue fazer 3 intonações de vozes em uma música só

#ABrandNewDayOutNow pic.twitter.com/knAJtDHiXN — 𝗯𝗶𝗮🌙🎈↬𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙢𝙚 𝙃𝙊𝙈𝙀 (@ggukrings) June 14, 2019

Vim tarde, mas to aqui so pra enaltecer esse hino

Que música gostosa

Vozes em perfeita harmonia

Ja viciei, é isso!!! 💜#ABrandNewDayOutNow @BTS_twt pic.twitter.com/CSaZJ5NjRS — Amora; 이 밤 🌙 (@lovieseokjin) June 14, 2019

bts artista de verdade que transforma ost do jogo em uma verdadeira obra de arte, não sabe oq é fazer música ruim e entope a gente de mimo, felizmente filhos da perfeição com o talento#ABrandNewDayOutNow pic.twitter.com/lyz6meDITR — lia (@armxwings) June 14, 2019

@: BTS está a ficar americanizado armys: @: Não ouviram?! Eu falei que os vossos favs estão a ficar americanizados! BTS: lança ‘A Brand New Day’ com instrumental tradicional coreano @: #ABrandNewDayOutNow pic.twitter.com/yaTXRk2Jpz — 비아 아미; SAW BTS 🤟🏻✨- RT no 📌 (@bp_Mochi) June 14, 2019

LEIA TAMBÉM: