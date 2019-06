Jessica Biel esclarece polêmica sobre vacina: 'Não sou contra'

A atriz Jessica Biel, 37 anos, veio a público para esclarecer polêmica em que após participar de uma reunião com Robert F. Kennedy Jr.. ativista contra a vacinação.

Por conta de uma foto em que Jessica aparece ao lado de Kennedy, ela recebeu muitos ataques de pessoas que acreditaram que ela também não aprova que crianças sejam vacinadas.

Ela negou tudo em um comunicado publicado no Instagram e falou sobre o caso de um casal de amigos cujo filho não pode ser vacinado por ter uma doença.

"Esta semana eu fui a Sacramento para conversar com legisladores na Califórnia sobre um projeto de lei proposto. Eu não sou contra as vacinas – eu apoio as crianças que recebem vacinas e também apoio o direito das famílias de tomarem decisões médicas sobre seus filhos junto com seus médicos. Minha preocupação com o [projeto de lei] SB276 é exclusivamente sobre isenções médicas. Meus amigos mais queridos têm um filho com uma condição médica que justifica uma isenção de vacinas e, se esse projeto for aprovado, isso afetaria muito a capacidade da família de cuidar de seu filho nesse estado. Por isso falei com legisladores e argumentei contra essa lei. Não porque eu não acredito em vacinas, mas porque acredito em dar aos médicos e às famílias que eles tratam a capacidade de decidir o que é melhor para seus pacientes e a capacidade de fornecer esse tratamento", diz a nota publicada pela atriz no Instagram.

Jessica é mãe de Silas, 4 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Timberlake.