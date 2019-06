Faz Gostoso: Parceria de Madonna com Anitta supera o duo com Britney, diz a Variety

Não foi só a galera do Twitter que aprovou, não! A revista "Variety", especializada em entretenimento, adorou a parceria entre Madonna e Anitta para o álbum "Madame X", lançado nesta sexta-feira (14).

"Faz Gostoso", cantada parte em português pela diva brasileira e pela rainha do pop (que tem se familiarizado com o idioma desde que se mudou para Lisboa), caiu no gosto da crítica.

“Ela (Madonna) e a superstar brasileira Anitta estão juntas em 'Faz Gostoso', cantada em grande parte na língua nativa de Anitta. É a melhor junção de vozes entre todos as cinco parcerias. Anitta oferece de longe a melhor colaboração feminina de toda a carreira de Madonna, superando até mesmo suas parcerias com Nicki Minaj, M.I.A. e Britney Spears", diz trecho da resenha de "Madame X". Uau!

Além da brasileira, há feats com Maluma (duas músicas), Quavo e Swae Lee.

O álbum já está disponível nas plataformas de streaming, como o Spotify: