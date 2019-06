Carlinhos Maia compra carro para família que circulava com veículo velho em São Paulo

De volta da lua de mel na Grécia, na manhã desta sexta-feira (14)o humorista Carlinhos Maia se deparou com uma família dentro de um carro antigo e já bem danificado na Marginal Tietê, Zona Norte de São Paulo.

Ao lado do marido, Lucas, ele mostrou o momento em que resolve comprar um novo automóvel para os desconhecidos, antes mesmo de conhecê-los. Depois disso, ele abordou Anderson, que estava no volante do carro velho.

Na sequência, levou a família toda até uma concessionária e mostrou Anderson, muito feliz, escolhendo o novo automóvel da família, usando o dinheiro que não gastou na lua de mel.

Veja abaixo: