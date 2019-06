Ariana Grande cai em lágrimas durante show na cidade natal do falecido ex, Mac Miller

A morte do cantor Mac Miller, em setembro de 2018, foi uma surpresa para fãs e entusiastas do hip hop. No entanto, a notícia pesou mais para outra artista: a pop star Ariana Grande, que namorou o rapper entre setembro de 2016 e maio de 2018.

Agora, ela honra o amigo e ex-namorado de diversas formas: ela adotou seu cãozinho, Myron, e agora, ao fazer um concerto na cidade natal do rapaz, tornou todo o show uma grande homenagem.

Na quarta-feira (12), na cidade de Pittsburgh, ela começou a recordar Miller mesmo antes da apresentação. De acordo com fãs que compareceram ao show, uma playlist com músicas do cantor tocou por toda a arena PPG Paints antes de Ariana tomar o palco.

Já durante o concerto, Grande começou a cantar "Raindrops (An Angel Cried)", canção sua sobre o final do relacionamento com Mac. No entanto, a cantora não conseguiu terminar a música, sendo impedida por uma crise de choro.

if @arianagrande crying during & not being able to finish raindrops at her #SWTPittsburgh show doesn’t break your heart i don’t know what will. we all miss you @macmiller 🥺💔💙 pic.twitter.com/fVr8piNsxI — ♔Alexa Rae (@lexadee22) June 13, 2019

Ariana também teve dificuldade em prosseguir com um de seus hits, "Thank U Next", após um verso que menciona o ex. A canção fala sobre os aprendizados da cantora nos últimos relacionamentos; sobre Mac Miller, cujo nome de nascença é Malcom McCormick, ela diz: "Queria poder dizer 'obrigada' ao Malcom/porque ele era um anjo".

also how much support was shown for @arianagrande and love for @macmiller during thank u, next was amazing 😭🥺💙 #SWTPittsburgh pic.twitter.com/EkgPcgSTO1 — ♔Alexa Rae (@lexadee22) June 13, 2019

Com a ajuda da plateia, Ariana conseguiu terminar a música e prosseguir com o show.