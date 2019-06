Valeu, Joey! Jennifer Aniston diz que sairia com Matt LeBlanc na época de Friends

Durante entrevista no programa "The Talk", Jennifer Aniston deixou escapar uma informação curiosa para os fãs de Friends. A apresentadora Sheryl Underwood mostrou três fotos de companheiros de Jennifer na série e perguntou: "Qual desses meninos conseguiria um encontro com você?". Os rapazes em questão eram Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

"Eu provavelmente diria, bem, olha o LeBlanc é fofo. Perry parece muito novo. Schwimmer parece que pode se relacionar com uma das minhas primas. Ele poderia ser uma das meninas", afirmou, dando a entender que tinha uma 'quedinha' por Matt Le Blanc.

Jennifer Aniston interpretou Rachel na série, que fez par romântico com Ross, papel de David Schwimmer. Agora, a atriz participa de uma série de entrevistas para a divulgação do novo filme Mistério no Mediterrâneo, com Adam Sandler.