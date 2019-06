Mulher se pronuncia após jantar desastroso de Dia dos Namorados no Mais Você

Nicole França, que foi surpreendida pelo namorado, Pedro Galvão, com um jantar romântico exibido na edição da última quarta-feira (12) no "Mais Você", se pronunciou nas redes sociais depois que sua péssima reação à surpresa viralizou, principalmente no Twitter.

A carioca virou a vilã do dia nas redes sociais depois de não esconder que tinha odiado tudo aquilo, mesmo depois de saber que o namorado tinha ajudado a preparar o jantar. "Você já se imaginou sendo exposto de alguma foram como você não gostaria? Já pensou como se sentiria se te pegassem de surpresa no final de uma semana ruim e cansativa, com fome, sono, muitas responsabilidades, pendências e te usassem de forma que você não esperava? Você já confiou no profissionalismo de alguém? Já pensou que as pessoas têm boletos e responsabilidades? Já pensou que as palavras magoam, que as pessoas tem senso crítico e que nem todo julgamento é necessário quando não agrega?", afirmou.

A repórter do programa de Ana Maria Braga, que armou todo o jantar, teve de insistir muito para levar a moça do trabalho até os estúdios da Globo, onde Pedro a esperava. Ela se arrumou no local e seguiu, vendada, até um cenário romântico montado especialmente para eles, com direito a violinistas.

Quando ela viu do que se tratava, não disfarçou o descontentamento e ficou o tempo todo alfinetando o namorado. Ana Maria chegou a dizer que ela foi super delicada com todos da equipe, mas "implacável" com o namorado. Depois, contou a apresentadora, ela pediu desculpas a Pedro pelo 'climão'. Mesmo assim, a repercussão foi pesada, ao que ela rebateu.

"Ninguém sabe da realidade do outro, do relacionamento do outro e da reação do outro quando é submetido à situação que já explicitaram que não gostam. Todos nós gostaríamos que nossas vidas fossem perfeitas como pregam nas redes sociais, ainda mais numa data chamada Dia dos Namorados, onde o propósito maior é o amor. Mas a vida é imperfeita, assim como os amores fora das novelas. Pessoas são apenas pessoas, com qualidade e defeitos. É espantoso, na era da empatia e da sororidade, que se julguem pessoas sobre quem nada sabemos baseados em um vídeo de 10 minutos e que essas pessoas sejam submetidas a linchamento moral apenas pela vontade alheia de destilar o ódio gratuito e causar sofrimento", contou.

Pedro, com quem Nicole está há cinco anos, também publicou o texto. Ambos fecharam suas redes sociais após as publicações.