MasterChef Brasil: ‘Assistir à aula do Jacquin é um privilégio, um sonho’, afirma Ecatharine Santos

Impressionar os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella não é uma das tarefas mais fáceis do MasterChef Brasil. E, nesta última semana, a professora de dança do ventre Ecatharine Santos conseguiu arrancar elogios do trio após reproduzir o salmão unilateral ao molho holandês e a genoise com nougatine e creme anglaise propostas pelo chef de cozinha francês.

"Eu fiquei bastante assustada com a prova, mas quando descobri que o Jacquin iria dar uma aula, já fiquei um pouco mais tranquila. Assistir à uma aula dele é um privilégio, um sonho. Todo mundo que está aqui quer ver de perto ele em ação e poder usufruir disso", disse a baiana de Palmeiras em entrevista ao Portal da Band.

"A prova toda tinha muitos passados e, por serem muitos processos complexos, ficamos todos mais focados. Um erro poderia implicar que você não tivesse tempo para fazer um outro processo. Então, tudo era um pouco ameaçador. Eu prestei atenção em todos os passos do chef e fiquei muito concentrada", completou.

Apesar de ter se destacado na prova, Ecatharine revelou que teve um dia difícil na cozinha. "Eu perdi uma pessoa próxima a mim e achei que não fosse conseguir nem cozinhar. Então, poder fazer um trabalho bom e ainda ganhar a prova, foi gratificante. Foi muita superação e eu estou muito feliz com o meu desempenho", afirmou.

"Ouvir os elogios dos jurados é muito bom e dá mais motivação para estar aqui. No início, eu não fui muito bem, mas agora eu estou começando a entrar no jogo – mesmo que depois de muitos episódios. Agora eu estou com tudo. Estou me encontrando e tendo a certeza de que esse é o meu caminho", completou.

Questionada se irá cozinhar esse menu para alguém especial, a professora de dança do ventre não titubeou. "Para o meu namorado, Pedro [Guedes]. Esse eu vou fazer com certeza para ele", finalizou.