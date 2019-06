Maisa faz 'pesquisa eleitoral' no Twitter para futura candidatura à presidência

Ela já dominou a televisão, as redes sociais e até arriscou no mundo da música. Agora, estaria Maisa Silva, de apenas 17 anos, considerando uma carreira política?

Na tarde desta quinta-feira (13), a apresentadora brincou com seus seguidores no Twitter, lançando uma pequena pesquisa eleitoral, para testar seu potencial de voto caso resolvesse lançar-se para a corrida presidencial. "Rt [retuíte, uma reprodução do tuíte original] apenas quem vai votar em mim quando eu me candidatar", escreveu. Ela também brincou: "Maisa presidente".

Rt apenas quem vai votar em mim quando eu me candidatar. (Projeto para daqui mts anos ok?) Maisa presidente. — +a (@maisa) June 13, 2019





LEIA MAIS:

O Escolhido: suspense brasileiro da Netflix ganha primeiro trailer

E este potencial não está fraco: baseado apenas no número de contas que retuitou a atriz, ela já conseguiria garantir 14.419 votos (baseado no número às 17h16). O "eleitorado" de Maisa está tão forte, que ficou bastante decepcionado ao descobrir que era, na verdade, apenas uma brincadeira da jovem.

Tô zoando, n tenho estruturas pra isso. — +a (@maisa) June 13, 2019

"Tô zoando", esclareceu, posteriormente. "Não tenho estruturas para isso."

No entanto, por um momento, os seguidores ficaram bastante animados, e até fizeram memes com a imagem da queridinha do SBT em uma faixa presidencial.