'La Casa de Papel' e 'Stranger Things' ganham coleção de chinelos

Dois dos maiores sucessos da Netflix acabam de ganhar uma coleção de chinelos. As séries "La Casa de Papel" e "Strager Things" são as inspirações da nova linha da marca Havaianas.

A parceria entre as duas empresas começou no ano passado. Por conta do grande interesse do público, Havaianas e Netflix decidiram aproveitar a estreia de novas temporadas dessas duas séries para lançar a coleção.

É possível adquirir os chinelos diretamente no site das Havaianas. Cada unidade sai por R$ 45,99.

Ambas as séries voltam para o terceiro ano no próximo mês. "Stranger Things" ganha novos episódios no dia 4 de julho, enquanto "La Casa de Papel" retorna no dia 19.

Assista aos trailers: