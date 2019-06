Sequência de 'O Iluminado' ganha trailer com Ewan McGregor

Quase 40 anos após a estreia de "O Iluminado", clássico absoluto de Stanley Kubrick com Jack Nicholson, um novo longa baseado na mesma saga de Stephen King terá estreia em novembro.

Produzido pela Warner Bros. e com direção de Mike Flanagan, "Doutor Sono" acompanha Danny Torrance – aquele garotinho, imortalizado na memória do público pela cena em que encontra gêmeas fantasmas em um corredor – já adulto, porém ainda carregando traumas pelo que viveu no Overlook Hotel, com sua família. Ele será interpretado por Ewan McGregor, o eterno Obi-Wan Kenobi.

Alcóolatra, Danny experiencia episódios de habilidades sobrenaturais, muito similares às que enlouqueceram seu pai, enquanto tenta superar o vício. Até que encontra uma jovem com poderes similares aos dele, enquanto trabalha em um hospital psiquiátrico.

Confira o trailer de "Doutor Sono", que estreia em 8 de novembro.