Governo britânico aceita extraditar Julian Assange para os EUA

O secretário do Interior do Reino Unido, Sajid Javid, revelou nesta quinta-feira (13) que aceitou a ordem de extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos.

Segundo ele, no entanto, a decisão final caberá à Justiça. Em entrevista a um programa de rádio da BBC, Javid disse que o australiano está "preso justamente". "Há um pedido de extradição dos Estados Unidos que será levado ao tribunal amanhã [14], mas ontem [12] assinei a ordem de extradição", contou.

O caso terá sua primeira audiência nesta sexta-feira (14), e ainda não se sabe se Assange estará presente no tribunal, dadas as suas precárias condições de saúde.

Ele está na ala hospitalar da penitenciária de segurança máxima onde cumpre uma pena de 50 semanas de prisão por violar as regras de sua liberdade condicional em 2012, quando se refugiou na Embaixada do Equador em Londres.

A decisão final da Justiça sobre a extradição deve ser dada apenas dentro de alguns meses. O fundador do WikiLeaks foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por "conspirar" com a ex-analista militar Chelsea Manning e por receber e publicar informações confidenciais.

De acordo com os procuradores, Assange agiu ao lado de Manning para obter arquivos secretos, incluindo documentos diplomáticos e relatórios sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.