Gloria Groove lança clipe em parceria com IZA; assista 'YoYo'

Gloria Groooove! Em parceria com IZA, a drag queen divulgou, nesta quinta-feira (13), sua nova música, "YoYo". Esta é a segunda parceria das cantoras, que já estiveram juntas em "Rebola", faixa do primeiro álbum de IZA.

O vídeo é uma continuação para a narrativa de "Coisa Boa", canção lançada no início deste ano. Com a ajuda da carioca, Gloria Groove começa uma revolução, para quebrar paradigmas sociais. As imagens são uma sequência de "colagens" inspiradas em diversos clipes.

Assista ao clipe de "YoYo":