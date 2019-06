'De Volta para o Futuro' terá exibição com banda ao vivo no MIS

O projeto Cinematographo traz ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo a exibição do clássico "De Volta Para o Futuro" no domingo (16). A apresentação se destaca pela participação da banda The Raulis para fazer a trilha sonora durante o filme.

Leia mais:

Penélope Cruz, sobre Almodóvar: ‘Pedro valoriza as mulheres’

Gloria Groove lança clipe em parceria com IZA; assista ‘YoYo’

O filme conta a história de Marty McFly, um adolescente norte-americano de uma pequena cidade californiana, que é transportado para a década de 1950 quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado. Viajando no tempo em um carro modificado, Marty conhece versões jovens de seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele deixará de existir. Para complicar, Marty precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista.

A primeira sessão de "De Volta Para o Futuro", que será no auditório do MIS, está com os ingressos esgotados, mas a organização do evento abriu uma apresentação extra, às 18h.

Os ingressos para a segunda sessão podem ser adquiridos na bilheteria do Museu da Imagem e do Som e custam entre R$ 6 e R$ 12.