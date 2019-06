Circos do mundo se reúnem em festival em São Paulo

Desta quinta-feira, 13, ao dia 23, rede Sesc apresenta 30 atrações de 21 países que representam inovações nas artes circenses contemporâneas e demonstram a vitalidade dessa linguagem artística.

‘Smashed’ (Reino Unido)

Inspirado na obra da coreógrafa Pina Bausch, o grupo Gandini Juggling usa o malabarismo para discutir como jogos de poder geram conflitos. Inédita no Brasil, a peça abre o Festival Circos. De sexta a domingo., às 21h; dom., às 18h, no Sesc Consolação. R$ 50.

‘Halka’ (Marrocos)

As performances de rua do Marrocos guiam o Grupo Acrobático do Tanger, que atualiza a tradição acrobática de seus antepassados neste espetáculo. Sexta e sábado, às 20h; dom., às 18h, no Sesc Guarulhos. R$ 40.

‘Cabaré Mágico’ (Alemanha/Brasil/Peru)

Essa trupe de mágicos se destaca pela presença da alemã Alana Möhlmann e da peruana Gisell, que redefinem entendimentos sobre ilusionismo em um universo predominantemente masculino. Sexta, às 15h, e sáb. e dom., às 16h, no Sesc Vila Mariana. R$ 40.

‘Backbone’ (Austrália)

O Gravity & Other Myths explora o vigor físico e o uso da força neste espetáculo cheio de riscos que remete ao caráter firme e flexível da coluna vertebral. Amanhã, às 21h; sábado e domingo, às 18h, no Sesc Pinheiros. R$ 50.

Serviço

Festival Internacional Sesc de Circo. De hoje a 23/6 em 14 unidades do Sesc. Veja a programação em circos.sescsp.org.br.