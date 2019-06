Canal SexPrivé faz concurso de animações para adultos

O canal SexPrivé e o Anima Mundi lançaram na quarta-feira (12) um concurso de animação nacional: o Prêmio Animadinho. A parceria faz parte das comemorações de dez anos do canal.

Vice-presidente dos canais pagos Newco, Paulo Saad Jafet assina a parceria juntamente com Fernanda Cintra, diretora executiva do Anima Mundi.

O Prêmio Animadinho vai agraciar três curtas-metragens de animação na categoria erótica e adulta. Um júri especial formado por representantes do canal e do Anima Mundi vai eleger os vencedores, mas o público também poderá votar.

Os três filmes mais votados receberão prêmios em dinheiro: R$ 10 mil para o primeiro colocado; R$ 3 mil para o segundo lugar; e R$ 1 mil para o projeto que ficar na terceira posição. Dez filmes serão selecionados para o concurso, e os três vencedores serão exibidos na programação do canal que mais excita as pessoas no Brasil.

As produções poderão ser conferidas em primeira mão na sessão Sexy Privê, do Cine Belas Artes, que acontecerá durante o festival Anima Mundi, em São Paulo, no dia 27 de julho. Na sessão, o público poderá escolher os vencedores. O resultado será anunciado no dia seguinte, no encerramento do evento, no Auditório do Ibirapuera.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 20 de julho no site do canal SexPrivé.

Mas esta não é a única novidade para comemorar os dez anos do canal. Até o fim do ano serão lançados dez novas atrações. Duas delas – “Contos do SexPrivé” e a nova temporada de “Top Sex” – já estão no ar. Em junho, entrará no ar a nova temporada de “Sex Daily”, programa diário com Vivi Fernandes.

Outros destaques são “Dicas Quentes”, com astros do mundo pornô ensinando a fazer de tudo na cama, e “Grandes Nomes do Pornô”, com entrevistas com diretores e o elenco de produções eróticas de sucesso.