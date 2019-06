'On A Roll', música de Miley Cyrus em 'Black Mirror', ganha clipe oficial

A Netflix liberou, nesta quinta-feira (13), o clipe de "On A Roll". A música faz parte do terceiro episódio da quinta temporada de "Black Mirror" e é cantada por Ashley O, personagem de Miley Cyrus na série.

No vídeo, a personagem de Miley aparece sensualizando e rebolando muito com um grupo de dançarinas. Perto do final do clipe, as imagens começam a ser "quebradas" – como acontece na abertura da série –, ao passo que imagens da tia de Ashley vão se revelando.

"On A Roll" foi inspirada na música "Head Like A Hole", da banda Nine Inch Nails.

Assista: