'As Crônicas de Nárnia' será comandado por roteirista de 'Viva'

"As Crônicas de Nárnia" vai ganhar novas adaptações em filmes – e, pelo menos, uma série – pela Netflix. A plataforma de streaming anunciou, na quarta-feira (12), que esse universo será coordenado por Matthew Aldrich, co-roterista da animação "Viva: A Vida é uma Festa".

De acordo com o The Hollywood Reporter, Aldrich será o "arquiteto criativo", supervisionando todos os projetos criativos e desenvolvimento dos diversos produtos que devem ser lançados. Ainda não está claro como essas diferentes histórias coexistirão.

A saga "As Crônicas de Nárnia" já recebeu diversas adaptações para televisão, rádio e cinema desde que os livros foram lançados, na década de 1950. A mais recente foi uma trilogia baseada nos livros protagonizados pelos irmãos Pevensie, composta por "As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa" (2005), "As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian" (2008) e "As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada" (2010).

O primeiro filme, distribuído pela Disney, venceu o Oscar de Melhor Maquiagem e levou um Globo de Ouro pela trilha sonora. Juntos, os três longas faturou quase 1,6 bilhão de dólares em todo o mundo.

Os livros são de autoria do escritor britânico C. S. Lewis e contam com sete volumes. Além dos títulos já citados, completam a série "A Cadeira de Prata", "O Cavalo e Seu Menino", "O Sobrinho do Mago" e "A Última Batalha".