Yesterday: E se ninguém se lembrasse dos Beatles? Filme de Danny Boyle imagina um mundo sem os Fab Four

E se "na na na na" fosse só um amontoado de sílabas sem sentido? E se Strawberry Field continuasse sendo um orfanato em Liverpool e a Abbey Road fosse uma rua qualquer em Londres?

É esse cenário que o filme "Yesterday", dirigido por Danny Boyle ("Trainspotting" e "Quem Quer Ser um Milionário") imagina: um mundo em que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr não existiram – ou, pior – em que ninguém se lembra deles!

A comédia romântica tem a assinatura do Working Title, estúdio que produziu grandes títulos do gênero, e conta a história do músico azarado Jack Malik (Himesh Patel), que não consegue emplacar nenhuma música.

Durante um apagão gigantesco, ele é atropelado e acorda sem os dentes da frente e com um 'poder': é a única pessoa que sabe da existência da banda de Liverpool e consegue deslanchar sua carreira com versões como "Let it Be", "I Wanna Hold Your Hand", "Something" e "Hey Jude".

E o romance? Bem, aí fica da relação de Jack com Ellie (Lily James). E tem ainda uma participação de Ed Sheeran.

A estreia está marcada para 29 de agosto nos cinemas brasileiros.