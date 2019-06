Um dia de Tony Stark! Cabana de 'Vingadores' pode ser alugada no Airbnb

Prepare-se para descansar com estilo: a cabana de Tony Stark no filme "Vingadores: Ultimato" está disponível para aluguel. Localizada no estado da Georgia, nos Estados Unidos, o imóvel fica à beira de um lago e conta com três quartos e três banheiros.

O preço, contudo, é um pouco salgado. Por R$ 3.105, você reserva o espaço completo pelo Airbnb. O valor é diário.

O montante inclui lareira interna, aquecimento, ar-condicionado, máquina de lavar roupa e itens básicos de higiene, como toalhas, shampoo e sabonete. E se você é um daqueles que precisa estar sempre conectado, fique tranquilo: as selfies estão garantidas, já que o wi-fi cobre todo o espaço.

ATENÇÃO: A PARTIR DAQUI, CONTÉM SPOILER SOBRE "VINGADORES: ULTIMATO"

No filme, a cabana é cenário para a casa do Homem de Ferro após a morte de Thanos, logo no começo do filme. Por lá, ele começa sua família com Pepper Potts e, juntos, têm uma filha, Morgan.

Além de ser o lar de Tony e Pepper, o local também recebeu o funeral do herói. Na presença de todos os Vingadores e integrantes dos Guardiões da Galáxia, o eterno Homem de Ferro é enterrado ao fim da narrativa.