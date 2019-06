Vikings: Fãs descobrem vantagem de Ivar sobre Bjorn

Desde a morte de Ragnar (Travis Fimmel) na quarta temporada, um dos maiores confrontos de “Vikings” tem sido a disputa de Ivar (Alexander Hogh Andersen) e Bjorn (Alexander Ludwig) para assumir seu reinado.

Enquanto esperamos as respostas que chegarão com a sexta e última temporada da série, muitos fãs já analisam e opinam qual dos filhos irá sentar no trono do pai.

Em uma discussão no Reddit, usuários apontaram que Ivar possui uma vantagem sobre Bjorn: seu treinamento como guerreiro.

Reprodução / Giphy

O fato fica evidente quando os dois encaram juntos a missão de ir para a Inglaterra, onde Ragnar faz Ivar provar que é forte o suficiente para ser o próximo líder do Kattegat.

"Ragnar fez Ivar rastejar nem uma montanha rochosa, jogando fora sua muleta para caminhar. Ele queria ver se Ivar podia lidar com a dor física. Ele fez com que Ivar matasse todas as pessoas do grupo para se certificar de que ele é implacável e duro o suficiente para simplesmente matar seu próprio povo para alcançar um objetivo maior. Finalmente, suas palavras de despedida para Ivar foram: "'Se você for esperto o suficiente, ficará bem"", argumentou o usuário Fctert.

Será mesmo que o um dos lideres mais cruéis da série está pronto para liderar Kattegat?