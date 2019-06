Prêmio do canal SEXPRIVÉ vai excitar o universo da animação; veja como participar

O canal SEXPRIVÉ e o Anima Mundi lançam nesta quarta, 12, um concurso de animação nacional: o Prêmio Animadinho. A parceria faz parte das comemorações de dez anos do canal. Além da competição, ações desenvolvidas especialmente para as plataformas digitais e as estreias de atrações para apimentar ainda mais a programação fazem parte do pacote festivo.

Vice-presidente dos canais pagos NEWCO, Paulo Saad Jafet, assina a parceria juntamente com Fernanda Cintra, diretora executiva do Anima Mundi.

O Prêmio Animadinho vai eleger as três animações nacionais – em curta-metragem mais excitantes – do ponto de vista artístico – na categoria erótica e adulta. Um júri especial formado por representantes do canal e do Anima Mundi vai eleger os vencedores, mas o público também poderá votar.

As três animações mais votadas receberão prêmios em dinheiro: R$ 10 mil para o primeiro colocado; R$ 3 mil para o segundo lugar; e R$ 1 mil para o projeto que ficar na terceira posição. Dez filmes serão selecionados para o concurso, e os três vencedores serão exibidos na programação do canal que mais excita as pessoas no Brasil.

As produções poderão ser conferidas em primeira mão na sessão Sexy Privê, do Cine Belas Artes, que acontecerá durante o festival Anima Mundi São Paulo, no dia 27 de julho. Na sessão, o público poderá votar para escolher os vencedores.

O resultado do Prêmio Animadinho será anunciado no encerramento da 27ª edição do Anima Mundi, no dia 28 de julho. O evento acontecerá no Auditório do Ibirapuera, na capital paulista. O SEXPRIVÉ e o Anima Mundi também divulgarão o desfecho da premiação em suas páginas na internet.

O período de inscrição vai de 12 de junho a 20 de julho. Quem se animar deve acessar o regulamento e inscrever-se no site sexprive.band.com.br.

Dez novidades na programação

Em 2019, o canal SEXPRIVÉ completa dez anos com as produções mais cobiçadas do universo erótico nacional, e a festa é dos assinantes. Desde março, todo mês tem novidade na programação, além da estreia de um filme por semana.

Os primeiros lançamentos foram Contos do SexPrivé, com Vivi Fernandez atiçando o imaginário do espectador com os contos eróticos mais picantes. Depois, foi a vez da nova temporada de Top Sex. Em maio, o canal lançou Sexo com Conteúdo, pílulas exibidas na programação com informações e curiosidades.

Atrações inéditas e co-produção de filmes

Em junho, entrará no ar a nova temporada de Sex Daily, programa diário com Vivi Fernandes, que começa com a cobertura da maior feira erótica do Brasil. No próximo mês, tem a estreia de Dicas Quentes, com as atrizes e atores do mundo pornô ensinando a fazer de tudo na cama.

Em agosto, é a vez de conferir o programa Vivi Quer Saber, no qual a musa do canal vai para as ruas mostrar o que as pessoas pensam sobre o seu assunto favorito: sexo. Setembro traz à programação o Web Divas, que vai enlouquecer o público. As youtubers mais sensuais da rede vão invadir o canal e mostrar porque se tornaram musas da internet.

Já em outubro tem a estreia da sessão Grandes Nomes do Pornô. O programa trará entrevistas com diretores e o elenco de produções eróticas de sucesso. Novembro o termômetro vai levar a temperatura às alturas com o Teste do Sofá. Na atração, Vivi Fernandes vai conferir as novidades dos sex shops brasileiros.

Por último, em dezembro, o assinante poderá conferir o programa Estúdios SexPrivé, com as primeiras co-produções exclusivas do canal. Isso mesmo, o SEXPRIVÉ passará a ter filmes com sua assinatura e qualidade.

Na palma da mão

O SEXPRIVÉ faz dez anos e o prazer é todo seu. O canal vai parar na palma da mão dos assinantes por meio do Instagram e do YouTube. Descobrir o melhor da programação vai ficar ainda mais fácil.

SEXPRIVÉ

No SEXPRIVÉ você encontra a mais estimulante variedade de produções do cinema adulto brasileiro, com conteúdo exclusivo de As Brasileirinhas, o mais importante selo nacional de filmes adultos. O canal completa dez anos em 2019 com novidades na programação. São 870 mil assinantes, e o canal está presente nas operadoras de TV paga, como SKY e Oi TV, entre outras. Mais informações: sexprive.band.com.br. Siga o canal no Instagram: @sexprive.

Anima Mundi

Maior festival de animação da América Latina, o Anima Mundi realiza em julho sua 27ª edição, entre os dias 17 e 21 de julho no Rio de Janeiro e 24 a 28 de julho, em São Paulo. Ao longo de sua trajetória, o festival apresentou mais de 10 mil animações do mundo inteiro e leva todos os anos 50 mil pessoas aos cinemas, além de ter revelado uma série de talentos da animação.