‘As pessoas vão poder me conhecer ainda mais’, diz Erick Jacquin sobre canal no YouTube

O chef de cozinha francês Erick Jacquin, famoso jurado do MasterChef Brasil e apresentador do Pesadelo Na Cozinha, está se preparando para uma nova empreitada. Ele estreou nesta semana um novo canal culinário no YouTube, em parceria com a produtora Endemol Shine Brasil.

No novo canal, o público contará com vídeos que vão contar com as particularidades da personalidade de Jacquin, conhecer um pouco mais de sua trajetória profissional, além de mostrar o preparo de receitas feitas pelo chef, tudo com seu jeito único e divertido.

"As pessoas vão poder me conhecer ainda mais. Quero dividir com elas o que eu sei, o que eu aprendi. Às vezes, o que parece muito complicado, eu vou mostrar que é muito simples de fazer. Todo mundo merece comer bem e todo mundo pode aprender a cozinhar", afirma o chef de cozinha.

"Nosso objetivo com esse novo canal é oferecer aos meus fãs conteúdos de qualidade e que tenham um toque de diversão e espontaneidade. Quero compartilhar informações sobre alta gastronomia, ensinar novos truques e receitas de culinária", completa Erick Jacquin.

Reconhecido pela revista Forbes como uma das 25 celebridades mais importantes do país, o jurado doMasterChef Brasil é um dos mais renomado chefs da atualidade. O francês trabalhou por muitos anos em grandes restaurantes franceses em Paris e, no Brasil, comandou o Le Coq Hardy e o lendário Café Antiqüe. Atualmente, ele se prepara para a inauguração do restaurante Président, na região dos Jardins, em São Paulo.

"A gente sempre acreditou que um bom conteúdo pode ser um sucesso, comercial e de público, em qualquer plataforma. Jacquin é uma referência na área gastronômica e de entretenimento, sendo natural essa parceria. Queremos usar toda a nossa expertise para criar um conteúdo diferenciado, que aproxime ainda mais o chef dos seus fãs", explica Izabela Ianelli, diretora de digital da Endemol Shine Brasil.

Criado em 2015, o departamento digital da produtora é um dos responsáveis pela criação e desenvolvimento do canal do YouTube do MasterChef Brasil, atualmente maior canal da franquia do mundo, acumulando quase 1 bilhão de visualizações totais.