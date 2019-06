Luana Piovani alfineta Pedro Scooby que, por sua vez, posta fotos românticas com Anitta

Luana Piovani fez, recentemente, novas tatuagens. Nos dedos das mãos, tatuou letras que formam a palavra GRATIDÃO. Em post publicado nesta quarta-feira (12), ela explicou por que escolheu essa arte.

"Porque eu venci. E sigo vencendo!! Porque desde muito menina sempre me foram oferecidos os caminhos mais 'curtos' e 'fáceis' e eles nunca me interessaram. Porque sempre nadei contra a correnteza e apesar de ter tomado caldos pelo caminho, o destino que alcancei é muito mais rico que o destino que o 'rebanho' reside", escreveu.

E sobrou alfinetada para o ex, o surfista Pedro Scooby. "Porque tive coragem de mudar de país e me livrar dum companheiro que não agregava, mesmo estando num momento delicado de adaptação e limitaçõees físicas", escreveu.

Scooby, por sua vez, postou uma declaração para a nova namorada: Anitta, com quem passou férias em Bali recentemente, junto com uma chuva de fotos dos dois. "Não sou muito bom com as palavras, por isso escolhi essas fotos, porque acho que mostra bem o quanto eu sou um louco apaixonado e feliz do seu lado! Amo ficar olhando pra você, te namorando, te encher de beijo, de carinho, prazer e amor. Amo você bem do jeito que você é. Feliz dia dos namorados meu amor. Que seja o primeiro de muito! Happy Valentine’s Day", escreveu.