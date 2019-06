Katy Perry e Taylor Swift fazem as pazes e fãs já clamam por colaboração

Fim da treta! As cantoras Katy Perry e Taylor Swift finalmente fizeram as pazes. Após anos trocando farpas – gravando, inclusive, músicas sobre a briga – as duas parecem ter encontrado o caminho da amizade.

Além das últimas entrevistas, em que ambas vinham elogiando uma à outra, Katy deu mais uma demonstrativa de boa vontade nesta terça-feira (12). Ela marcou Taylor Swift em uma foto no Instagram, com uma bandeja de biscoitos e a frase "enfim, paz". Na localização, escolheu marcar "vamos ser amigas".

Veja:

A cantora de "Shake It Off" respondeu com 13 corações, seu número da sorte. Parece bobo, mas ela têm tentado se aproximar desde o ano passado. Em março, Katy foi questionada sobre uma possível parceria com Taylor, que respondeu estar muito aberta para essa possibilidade.

Nas redes sociais, muita gente enxergou isso como algo além de um pedido de desculpas, mas também como uma possibilidade de colaboração artística entre elas.

Confira:

Taylor e Katy amigas e lançando música nova ô 2019 eu nunca duvidei do seu potencial — Bruna Vieira (@brunavieira) June 12, 2019

eu vendo a katy e taylor se amigando de novo depois de toda a treta pq rivalidade feminina aqui não pic.twitter.com/4xTxty3SB5 — rafæla (@taylorknew) June 12, 2019

Se até Katy e Taylor se ajeitam, tudo tem jeito. pic.twitter.com/es5WywHrmX — karlos Pinho♑️ (@karlospinho) June 12, 2019

Katy e Taylor fazendo o feat do século pic.twitter.com/g60NumV7dV — CARMINHA DO BEM (@Variedade13) June 12, 2019

Katy e Taylor saindo dos dias de luta e entrando nos dias de glória pic.twitter.com/QjcgG47XYn — ateez reizinhos do mundo 🔆 (@Miranda83001454) June 12, 2019

katy e taylor sendo perguntadas sobre bad blood e swish swish agora que voltaram a ser amigaspic.twitter.com/NtHX2DwaCj — cauã (@breawkup) June 12, 2019

Relembre a briga

Taylor Swift afirma que sua rixa com Katy Perry começou por questões profissionais – embora, na época, a mídia americana tenha especulado que o real motivo seria por ter perdido o namorado, o cantor John Mayer, para ela.

As cantoras costumavam se encontrar em premiações, mas Taylor afirmava que não tinha certeza se Katy a cumprimentava por educação ou por amizade mesmo. A rivalidade foi esclarecida, segundo ela, quando a cantora de "Firework" resolveu contratar seus dançarinos durante a turnê do álbum "Red".

Taylor cedeu uma entrevista indignada com a atitude de Katy, que respondeu no Twitter com "cuidado com a Regina George em pele de cordeiro". O auge da briga veio quando a primeira 'convocou' nomes fortes da música pop para seu clipe "Bad Blood", de "1989", canção-indireta com letra extremamente ácida. A resposta da segunda veio no álbum "Witness", na faixa "Swish Swish".

